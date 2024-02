House of the Dragon Stagione 2: alcune scene già viste nel trailer potrebbero cambiare

Secondo Redaian Intelligence, nota testata che spesso segnala informazioni correte su grandi serie TV (principalmente The Witcher), House of the Dragon sta rifacendo le riprese di alcune parti della seconda stagione. Il sito riporta che le riprese si protrarranno fino a marzo e tra le scene che verranno rielaborate ci sarà probabilmente una grande battaglia. House of the Dragon dovrebbe tornare per la seconda stagione quest'estate.

Redaian Intelligence ipotizza che la battaglia in questione potrebbe essere quella di Rook's Rest, che si dice sia stata girata nel corso di due settimane ad agosto. Anche se la battaglia non sembra essere l'unico obiettivo dei reshoots, sembra essere uno dei maggiori impegni della produzione.

Alcune scene di tale battaglia sono già state mostrate nel trailer che potete vedere qui sopra.