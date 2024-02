Bandai Namco ci tiene a ricordare che Elden Ring Shadow of the Erdtee è uno dei giochi in arrivo

Bandai Namco non è felicissima dei propri risultati finanziari più recenti, come vi abbiamo riportato, ma ci tiene a sottolineare che ci sono grandi giochi in arrivo. Quali sono? Prima di tutto, si parla di un nuovo gioco di Dragon Ball (ovvero Dragon Ball: Sparking! ZERO) e l'espansione di Elden Ring (ovvero Shadow of the Erdtree).

La compagnia, all'interno del proprio report finanziario, afferma infatti che "Per quanto riguarda la lineup di titoli in fase di sviluppo, stiamo preparando un contenuto di grandi dimensioni scaricabile per Elden Ring e un nuovo gioco di Dragon Ball, quindi vi invitiamo ad attendere con ansia questi titoli".