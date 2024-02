Suicide Squad Kill the Justice League, massima priorità ai problemi di accesso e dei server

Rocksteady, sviluppatore di Suicide Squad: Kill the Justice League, ha confermato che la risoluzione dei problemi di accesso e dei server rimane la "massima priorità" del team, ma ha avvertito che potrebbe "non essere in grado di risolvere tutti i problemi immediatamente".

In una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale, Rocksteady ha affermato di poter "sentire e percepire la vostra frustrazione" per i problemi in corso e comprende che sia qualcosa di "inaccettabile per i giocatori" colpiti dai problemi. Ha però spiegato che gli errori del gioco non sono la conseguenza di un singolo elemento problematico, ma di "diversi problemi più piccoli che colpiscono i giocatori in modi diversi".

"Per le nostre prossime patch stiamo cercando di risolvere i problemi di login e di server", si legge nella dichiarazione. "E anche se non saremo in grado di risolvere subito tutti questi problemi, voglio rassicurare tutti: questa è la massima priorità per noi. Sentiamo e percepiamo la vostra frustrazione e non possiamo che essere d'accordo: è inaccettabile per i giocatori che ne sono colpiti".

"Dobbiamo fare di meglio e stiamo lavorando duramente per risolvere questi problemi. Tuttavia, non è facile da risolvere perché non si tratta di un singolo problema, ma di diversi problemi più piccoli che interessano alcuni giocatori in modi diversi. Possiamo solo chiedervi di rimanere pazienti e di continuare a fornire ulteriori informazioni attraverso il Supporto Clienti per aiutarci a risolvere i problemi".