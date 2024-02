Suicide Squad Kill the Justice League crea una nuova classifica, salutate i vostri record

Il team di Suicide Squad: Kill the Justice League è ora costretto a creare una nuova classifica da zero per il videogioco. Il colpevole? Un bug che ha reso l'effetto di bruciatura in grado di aumentare di potete all'infinito.

Come ha spiegato il direttore del gioco Axel Rydby sul Discord ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League Discord, l'effetto di bruciatura è difettoso in modo tale che la sua potenza aumenta ad alti livelli di Maestria, rendendolo drammaticamente sovrapotenziato. Non solo è di gran lunga lo status più potente del gioco, ma Rocksteady afferma che toglie ogni sfida all'endgame.

"Vogliamo che ci sorprendiate a scoprire e creare potenti combinazioni di equipaggiamenti", ha detto Rydby. "Vogliamo che troviate continuamente un nuovo meta e poi lo rompiate trovandone uno migliore. Anche se non c'è dubbio che la "build Burn" sia davvero potente e divertente - dovrebbe esserlo! - non volevamo che fosse l'unica valida per l'End Game da oggi in poi".