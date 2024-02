Suicide Squad Kill the Justice League, nuovo personaggio giocabile svelato per sbaglio dal cattivo

Per poter parlare dell'argomento, però, è necessario svelare qual è il cattivo principale del gioco . Nel caso ancora non sappiate di chi si tratti e non volete alcun tipo di anticipazione, vi consigliamo di non proseguire oltre l'immagine che trovate qui sotto.

Il nuovo personaggio di Suicide Squad: Kill the Justice League

In Suicide Squad: Kill the Justice League il vero nemico finale è Brainiac che ha preso il controllo della Justice League. Il personaggio fa alcuni commenti all'interno dell'avventura e uno di questi, secondo quanto rivelato da un utente Reddit, include una frase che fa riferimento a Mr. Freeze

Come potete vedere qui sotto, Brainiac afferma: "Non mi aspettavo che tu fossi l'anello debole in questa catena, Freeze". Si tratta probabilmente di una frase pronunciata per errore, visto che il personaggio controllato è Harley Quinn.

Rocksteady ha per ora confermato solo Joker come nuovo personaggio e ci sono altri personaggi in arrivo non ufficialmente annunciati. Sembrerebbe quindi che Mr. Freeze sia uno di questi.

Ecco infine la nostra la recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.