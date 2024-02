Steam Deck, la classifica dei giochi più giocati a gennaio 2024 premia i migliori

Steam Deck è una macchina da gioco di qualità e molto amata, ma esattamente in che modo viene usata dai videogiocatori. Possiamo farci un'idea in tal senso grazie alla classifica dei giochi più giocati (per numero di ore) condivisa da Valve:

Alcune considerazioni sulla classifica di Steam Deck

La classifica ufficiale condivisa da Valve

Prima di tutto, possiamo notare come Palworld sia riuscito a essere tra i giochi più giocatori per numero di ore di gennaio 2024 pur essendo arrivato il 19 gennaio. Il successo del gioco è però stato così grande da rendere irrilevante il fatto che abbia avuto meno di metà mese per scalare la classifica.

Riconfermato inoltre il successo di Baldur's Gate 3 che dopo mesi continua a convincere il pubblico. Per il resto, la classifica include tanti nomi scontati, come GTA 5, Diablo IV, roguelite come Hades e Slay the Spire, perfetti per la mobilità, ma anche giochi più massicci come Skyrim e Fallout 4. Se vi stupisce la mancanza di Starfield in questa lista, sappiate che è "Non supportato" da Steam Deck.

