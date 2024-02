La nuova APU AMD Ryzen 7 8700G è mostruosa in overclock

Storicamente una delle azioni più praticate per migliorare le performance del proprio PC è l'overclock.

L'overclock si basa su un semplice principio: aumentare la frequenza di funzionamento di un chip per migliorarne le performance. Questo aumento tuttavia porta con se una serie di sfide a cui l'utente deve rispondere, come il maggior calore prodotto che andrà poi dissipato o l'aumento della possibilità di incorrere in rotture o instabilità del sistema.

Negli anni il mercato del PC ha risposto in maniera strutturata alla richiesta della nicchia di utenti dediti a questa pratica, andando a produrre una serie di soluzioni a 360° sia per gli appassionati alla ricerca di un piccolo miglioramento prestazionale da mantenere tutti i giorni sia per gli utenti più devoti con sistemi dedicati appositamente e unicamente all'overclock più estremo, magari anche gestiti con sistemi di raffreddamento non convenzionali come il ghiaccio secco o l'azoto liquido.

Overclock per tutti L'overclock ad azoto liquido è uno dei metodi più estremi disponibili, ovviamente non è fattibile per l'uso di tutti i giorni L'overclock ha rappresentato per parecchio tempo un'attività molto elitaria e non alla portata di tutti: nei primi tempi non erano presenti strumento come quelli di oggi per velocizzare l'applicazione delle modifiche e le fasi di test necessarie ed era quasi sempre necessario agire tramite BIOS, limitando ovviamente il campo d'azione agli utenti meno tecnici che potevano esserne spaventati.

Da qualche anno invece, grazie all'evoluzione grafica dei BIOS e all'arrivo di molti programmi per facilitare l'overclock, questa pratica è diventata via via sempre più a portata degli utenti meno tecnici.

Oggi gli overclock più utilizzati dagli utenti ritoccano frequenze e voltaggi di memorie RAM e schede video, mentre l'overclock della CPU è una pratica che ha perso (purtroppo) molto del suo appeal: alcuni anni fa era infatti possibile guadagnare con facilità centinaia se non migliaia di MHz (chiaramente da dover tenere a bada con sistemi di dissipazione adeguata), mentre oggi i processori in vendita non permettono più grandissimi incrementi in quanto già pesantemente spinti al limite di fabbrica.