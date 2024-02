Resident Evil 4 Remake ha reso The Darkside Chronicles canonico? Il produttore risponde

Resident Evil 4 Remake è solo uno dei tanti capitoli che stanno ricreando la saga horror di Capcom. Non solo ricrea la grafica e il gameplay, ma il remake si occupa di perfezionare anche la narrazione, inserendo qualche elemento aggiuntivo non presente nell'originale. Un esempio è la presenza di eventi che si legano a The Darkside Chronicles.

IGN USA, in una intervista con il producer Yoshiaki Hirabayashi, ha scoperto se Resident Evil: The Darkside Chronicles sia considerato o meno canonico per l'universo di Resident Evil. In particolare per quanto riguarda lo scenario intitolato "Operazione Javier", incentrato su Leon Kennedy e sulla sua prima missione come agente del governo degli Stati Uniti insieme al suo partner, Jack Krauser.