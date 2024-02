Resident Evil 4 Gold Edition è disponibile, ci ricorda il trailer di lancio

Oltre a questo, sono inoltre presenti vari contenuti aggiuntivi tra costumi, accessori, filtri e due armi Deluxe, tutti compresi all'interno del ricco pacchetto in questione.

Si tratta dell'edizione completa, che comprende tutti i contenuti originali più anche quelli aggiuntivi, tra i quali in particolare l' espansione Separate Ways che racconta alcuni retroscena della storia con protagonista Ada Wong.

Resident Evil 4 Gold Edition è la nuova edizione del survival horror di Capcom che è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato da Capcom in queste ore.

Tutti i contenuti aggiuntivi

Tutto questo si aggiunge ai contenuti che erano stati distribuiti gratuitamente già dopo il lancio dell'originale, come l'espansione i Mercenari e la modalità VR per la versione PS5, compatibile con PlayStation VR2.

Come abbiamo visto, Resident Evil 4 Remake è il gioco venduto più velocemente nella serie Capcom e questa Gold Edition giunge come una sorta di celebrazione per questo capitolo di grande successo. Ricordiamo peraltro che il gioco di recente è arrivato anche su iPhone.