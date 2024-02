Live service piacciono ancora ai giocatori, ma ci sono dei giochi buchi neri che saturano il mercato

Molti in questi ultimi mesi hanno parlato della crisi del modello live service, che non attirerebbe più i giocatori. In realtà per Mat Piscatella, analista della compagnia Circana, non è proprio così. Anzi, i live service piacerebbero ancora molto ai giocatori, ma sul mercato ci sono dei giochi "buchi neri", così li ha definiti lui, come Fortnite, Minecraft, Roblox e GTA V, che toglierebbero aria ai concorrenti, impossibilitati a competere.

I titoli citati guadagnerebbero costantemente fette di mercato a discapito degli altri: "I nuovi giochi live service sono come delle nuove bibite gassate che devono competere con Coca-Cola e Pepsi."