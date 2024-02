NES: modder hanno risolto un difetto vecchio 39 anni, senza soffiare nelle cartucce

Il NES era una grande console, ma aveva un difetto che si è portato dietro per 39 anni: un pin connector poco affidabile che rende difficile lanciare i giochi sulle console più vecchie. No, purtroppo soffiarci dentro non risolve il problema. Negli anni si sono avvicendate varie soluzioni, tutte non risolutive e con troppi compromessi. Ora però un gruppo di modder sembra aver trovato la quadra.

Il NES ha uno slot per le cartucce decisamente particolare (ricorda alcuni vecchi videoregistratori). Inserita la cartuccia bisogna premerla per farla entrare in un cassetto, dove viene fissata. Con il tempo però, i pin di collegamento finiscono però per consumarsi, creando problemi di riconoscimento delle cartucce e facendo lampeggiare di rosso la spia della console, indicando il fallimento nel caricamento del gioco.

Volendo è possibile sistemare il pin connector a mano, ma farlo non è facile come sembra e si rischia di causare rotture indesiderate, visto che bisogna manipolare decine di pin molto piccoli. In passato per risolvere era stato lanciato Blinking Light, un rimpiazzo di buona fattura, che però è fuori produzione da anni e aveva il problema di rendere difficilissimo estrarre le cartucce.