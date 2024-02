Alone in the Dark: Jodie Comer e David Harbour raccontano in video la loro esperienza nel gioco

Non manca ormai molto all'uscita del nuovo Alone in the Dark e THQ Nordic ha pubblicato un nuovo video diario con un "dietro le scene" sullo sviluppo del gioco, incentrato in particolare su Jodie Comer e David Harbour, che interpretano i due protagonisti della storia.

I due attori raccontano la loro esperienza alle prese con il survival horror in questione, che li vede nei panni di Emily Hartwood ed Edward Carnby alle prese con gli orrori di Derceto e dintorni.

Si tratta degli stessi protagonisti dell'originale, ma in questo caso ovviamente rielaborati in maniera particolarmente profonda grazie alla messa in scena moderna.

Come ricorderete, l'originale aveva diversi elementi narrativi ma non contava più di tanto su dialoghi e scene d'intermezzo avanzate, considerando il periodo storico, tuttavia riuscendo comunque a costruire un'atmosfera davvero indimenticabile.