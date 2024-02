Lost Hellden annunciato, è un JRPG ambientato in un mondo in cui peccare trasforma in mostri

Artisan Studios ( Super Neptunia RPG , Astria Ascending ) ha annunciato Lost Hellden, un uovo gioco di ruolo d'azione alla giapponese dall'ambientazione davvero particolare: siamo nel mondo di Era, dove tutti i cittadini sono costretti a vincolarsi a uno dei sette peccati capitali sin dalla nascita. Il vincolo impone di resistere a ogni tentazione, pena l'essere trasformati in mostri.

Altre informazioni

Il mondo di gioco è disegnato a mano

Lost Hellden è previsto per il 2025, in data ancora da destinarsi. Uscirà su PC, Nintendo Switch, console PlayStation e console Xbox. È stato sviluppato in collaborazione con Takeshi Oga (illustratore delle serie Siren, Gravity Rush 1 & 2) e con il compositore Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Unicorn Overlord). Vediamo il trailer di annuncio:

Lo stile grafico è caratterizzato da disegni realizzati a mano, mentre per il sistema di combattimento si parla di un modello misto che combina azione e strategia. Insomma, un titolo che gli appassionati di JRPG dovrebbero davvero tenere d'occhi. Tra le altre caratteristiche vengono citati gli otto personaggi giocabili completamente personalizzabili, che dovrebbero arricchire ulteriormente la storia.