Sonic Superstars: vendite a rilento dice Sega, che segnala un calo nel 2023 per la mascotte

Sega ha pubblicato i risultati finanziari per i nove mesi dell'anno fiscale fino alla fine di dicembre 2023, che dimostrano un calo nelle vendite in particolare per quanto riguarda il franchise Sonic con Sonic Superstars.

Nonostante altri capitoli abbiano incontrato sorti migliori, Sonic Superstars ha fatto registrare vendite alquanto a rilento, come in generale i titoli Sega del 2023, in particolare rispetto alle previsioni effettuate per il periodo natalizio e dell'holiday season autunnale.

Tutto questo porta a un calo dei risultati di Sega rispetto all'anno precedente per quanto riguarda Sonic in particolare.