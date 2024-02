Diablo 4: la patch 1.3.2 consente di craftare gli oggetti più rari (a un prezzo notevole)

Blizzard ha deciso di consentire ai giocatori di poter craftare gli oggetti più rari di Diablo 4 con una novità arrivata con la patch 1.3.2 disponibile in queste ore, ma ad un prezzo.

Attraverso questo sistema sarà possibile ottenere il proprio oggetto "Uber Unique" preferito, ma per farlo dovremo sacrificare ben 5 oggetti dello stesso livello di rarità, dunque un costo piuttosto alto per una singola ricompensa.

Gli sviluppatori si sono infatti resi conto che ci sono delle specifiche preferenze per alcuni particolari oggetti da parte dei giocatori, ognuno con proprie tendenze specifiche, per cui un oggetto super raro non vale affatto come un altro di pari rarità.