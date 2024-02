OD: Hideo Kojima ha portato Phil Spencer a una cerimonia purificatrice per il gioco horror

Durante la nuova trasmissione di Hideo Kojima su YouTube andata in onda oggi c'è stato spazio anche per OD, il nuovo gioco horror dell'autore sviluppato da Kojima Productions in collaborazione con Xbox: praticamente nessun dettaglio specifico sul gioco ma Kojima ha svelato un interessante retroscena, raccontando di aver portato Phil Spencer e Sarah Bond a una cerimonia purificatrice, forse per allontanare i demoni dalla sua produzione horror.

"Avete presente quando, prima di creare film o serie horror, le persone vanno al tempo per l'Oharai?" Ha spiegato Kojima durante il video odierno, "Be', questo gioco fa paura, quindi siamo stati alla cerimonia Oharai con Microsoft", ha riferito l'autore.

Oharai, o Ōharae, è un rituale tradizionale giapponese che si tiene ogni due anni e consente ai convenuti di purificarsi, per qualsiasi ragione. Kojima sembra indicare che sia abitudine, per gli autori nipponici coinvolti in produzioni horror particolarmente inquietanti, di prendere parte a questo evento durante la lavorazione, in modo da allontanare demoni, spiriti e quant'altro.