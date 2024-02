Death Stranding 2 On the Beach: Kojima parla dei disastri naturali che cambiano le mappe

Death Stranding 2: On the Beach è ancora in larga parte un mistero, ma il più recente trailer ha mostrato alcuni dettagli di gameplay interessanti, come eventi naturali che possono modificare l'ambientazione. Proprio a questo riguardo, Hideo Kojima - creatore del gioco - ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo e ha fatto chiarezza su quanto abbiamo visto.

Un dettaglio fondamentale che Kojima ha rivelato è che Death Stranding 2: On the Beach sarà caratterizzato dalla deformazione del terreno in tempo reale. I giocatori si imbatteranno in disastri naturali come terremoti, incendi boschivi, inondazioni e altro ancora, a causa dei quali il terreno cambierà dinamicamente e in tempo reale, costringendo i giocatori a cambiare i loro piani e a improvvisare al volo.

Resta da vedere se tutte le catastrofi naturali del gioco saranno effettivamente gravi e quanta varietà ci sarà nel tipo di disastri che dovremo affrontare.