GTA 6: l'uscita in anticipo del trailer non ha prodotto danni, stando a Take-Two

La pubblicazione anticipata del trailer di GTA 6 non ha prodotto alcun danno a Take-Two o a Rockstar Games. Ad affermarlo è stato Strauss Zelnick, il CEO della compagnia, che si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, soprattutto per il team.

Insomma, nonostante quello che hanno affermato alcuni mezzi influencer o altri personaggi dell'industria di scarse competenze, GTA 6 non ha subito contraccolpi da quanto accaduto lo scorso dicembre e, anzi, prosegue spedito la sua marcia.

Come ricorderete, qualcuno riuscì a trafugare il filmato, mettendolo online prima del tempo in una versione qualitativamente non proprio eccezionale, costringendo così Rockstar Games ad anticipare di qualche ora la pubblicazione della versione ufficiale, per garantire che venisse visto alla massima qualità possibile.