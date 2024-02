Football Manager 2024 ha battuto tutti i suoi record con più di sette milioni di giocatori

Per inciso, ha fatto il suo debutto in Giappone ed è entrato a far parte del catalogo di Netflix Games . SEGA sottolinea come il lancio di Football Manager 2023 su Apple Arcade e PS5 sia stato utile per ottenere i feedback necessari a rifinire l'esperienza proposta dalla versione 2024.

Football Manager 2024 è stato anche il titolo più prenotato nella storia della serie, anche se nel caso non sono stati forniti numeri. Va detto che Football Manager 2024 è stato lanciato su delle nuove piattaforme ed è arrivato in nuovi territori, quindi ha aumentato il suo raggio d'azione.

La gioia di Sports Interactive

Dietro le tabelle c'è di più

Il capo di Sports Interactive, Miles Jacobson, ha dichiarato in merito: "Raggiungere il traguardo di sette milioni di giocatori in appena tre mesi mi rende orgoglioso e rende orgogliosi tutti i membri dello studio." Jacobson ha poi ricordato di come la serie Football Manager sia nata da Paul e Ov Collyer, che svilupparono il primo capitolo nella loro camera da letto a Shropshire, per poi diventare una proprietà intellettuale globale acquisita da SEGA e in procinto di collaborare con il calcio professionistico. Nel mentre lo studio è cresciuto di dimensioni e portata.

"Rendere Football Manager più accessibile - non solo più accessibile da giocare ma accessibile a più persone - è stato un percorso lungo otto anni che stiamo ancora percorrendo. Questo ha significato tradurre per nuovi territori, soprattutto Giappone, Cina e Corea, con il risultato finale che l'Asia ora rappresenta il 20% del nostro pubblico. Ha significato anche produrre diverse versioni del gioco per pubblici differenti e abbracciare servizi in abbonamento di terze parti in un modo che nessun altro studio ha ancora fatto." Ha spiegato Miles Jacobson, per poi aggiungere che l'aumento del numero di giocatori è la dimostrazione che la strategia attuata ha funzionato e che Sports Interactive è cresciuto moltissimo come studio.

Detto questo, non è ovviamente ancora finita: "Ci aspettano molte altre cose nei prossimi anni, a cominciare da Football Manager 2025 e tutto ciò che significa con il passaggio a Unity e l'introduzione del calcio femminile. Abbiamo rilasciato giochi per 33 anni ma quello che stiamo facendo ora è preparare il terreno per i prossimi 30, dove ci aspettiamo di continuare a innovare per i decenni a venire".