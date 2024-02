Rise of the Ronin per PS5: sconto per la prenotazione su Amazon Italia

La prenotazione è come sempre gratuita, può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione e il pagamento avverrà solo quando il prodotto sarà effettivamente spedito, non prima.

La data di uscita di Rise of the Ronin è fissata per il 22 marzo 2024 . Ricordiamo che si tratta di un'esclusiva console PS5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito . Questo significa che facendo il preordine voi vi assicurerete di pagare il prezzo più basso per il prodotto che apparirà tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione, senza necessità di preoccuparsi di seguire l'andamento del prezzo. Se ci sarà un ulteriore sconto dopo il vostro ordine, tale offerta sarà applicata alla vostra prenotazione in automatico.

Tramite Amazon Italia è disponibile la prenotazione di Rise of the Ronin in versione PS5 in sconto . Il prezzo attuale è 69.98€, con un -14% rispetto al prezzo consigliato (80.99€). La promozione è attiva da tempo, ma non sappiamo quanto a lungo potrebbe durare: è credibile che raggiunto un certo numero di prenotazioni, il prezzo torni a quello consigliato.

Rise of the Ronin, cosa possiamo aspettarci

I contenuti bonus per la prenotazione di Rise of the Ronin

La prenotazione di Rise of the Ronin darà accesso a qualche bonus, come il set armatura dei Ninja Iga (basato su Ninja Gaiden), la katana dei Ninja Iga e quattro sili di combattimento (tre per la Katana, uno per la Naginata).

Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un gioco d'azione in terza persona a mappa aperta. Interpretiamo un ronin, ovvero un samurai senza più padrone, che si ritrova coinvolto nei problemi nazioni del Giappone di fine diciannovesimo secolo. Bisogna infatti sapere che in tale epoca la nazione è stata costretta dagli USA ad aprire le proprie coste e a permettere agli occidentali di commerciare, dopo 250 anni di chiusura totale imposta dallo shogunato Tokugawa (lo shogun è la figura che comanda de facto il Giappone, in qualità di capo militare).

La trama, infatti, metterà al centro varie fazioni, da quelle fedeli allo shogun, ai clan suoi rivali e senza dimenticare gli occidentali, compresi gli americani e gli inglesi. Si tratta di un interessante periodo di transizione culturale.

In termini di gameplay, possiamo aspettarci impegnativi combattimenti con varie armi da taglio e anche armi da fuoco come supporto. Potremo esplorare una mappa aperta e grande attenzione sembra essere stata posta sulla fluidità dei movimenti: il nostro ronin potrà infatti usare un rampino per lanciarsi verso l'alto, aprire una sorta di deltaplano per planare e poi saltare direttamente in groppa al cavallo per tornare a esplorare a terra in modo rapido.