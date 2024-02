Pixel Feature Drop: le ultime novità della beta QPR 3 per Android 14

In una simile maniera verrà introdotto un pop-up rivisitato al tocco del toggle Internet rapido . La condivisione della rete Wi-Fi sarà semplificata grazie a una nuova opzione dedicata, quando si seleziona la casella delle connessioni Wi-Fi, come mostrato in foto sopra.

Con il prossimo aggiornamento Pixel Feature Drop, l'installazione di tutti gli aggiornamenti software sarà più veloce. Anche il drawer di ricerca delle app riceverà un'"accelerazione", sarà infatti potenziato per trovare risultati in maniera più celere.

Cattura schermo e autorizzazioni

Le opzioni per abilitare la registrazione video a singola app

La funzione di registrazione schermo porta migliorie nella privacy, consentendo ora di registrare video solo per l'app per cui è specificamente attivata.

Questa opzione assicura che le notifiche e altre informazioni rimangano private, non visibili sul display, offrendo così un maggiore controllo sul materiale catturato.

I prossimi Feature Drop introdurranno poi opzioni semplificate per gestire rapidamente l'accesso al microfono e alla fotocamera da parte delle app.

Toccando l'indicatore apposito, anziché essere reindirizzati al menu della privacy a schermo intero, dove è possibile revocare le autorizzazioni, verrà mostrata una finestra pop-up permettendo di gestire immediatamente l'accesso alle autorizzazioni.

Inoltre, sulla schermata di blocco sarà visualizzato se sono attive delle sveglie o la modalità Non Disturbare.

Tutte le migliorie presentate sono già disponibili per chi ha aderito al programma QPR, mentre l'arrivo in versione stabile è previsto per il prossimo Feature Drop, che arriverà in una finestra temporale tra marzo e giugno.