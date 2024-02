Steam Next Fest: Valve ha svelato le demo più giocate finora

Valve ha svelato quali sono le demo più giocate fino a questo momento dello Steam Next Fest attualmente in corso, stilando un elenco provvisorio (il definitivo arriverà a chiusura dell'evento). "Sono tutte gratuite e condivise dagli sviluppatori di tutto il mondo mentre si preparano per un futuro rilascio del gioco completo su Steam", ci tiene a precisare la compagnia.

Il motivo per cui le ha segnalate è per aiutare gli indecisi, persi tra le centinaia di demo giocabili lanciate negli ultimi giorni. L'occasione è stata buona anche per ricordare che il Next Fest si concluderà il 12 febbraio alle 19:00.