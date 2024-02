GTA 5 e Red Dead Redemption 2 nei saldi di Rockstar Games su Steam

Rockstar Games ha lanciato su Steam una tornata di saldi dedicati a tutti i suoi titoli, compresi GTA 5 e Red Dead Redemption 2 . Con sconti fino al 70%, si tratta di un ottimo modo per recuperare alcuni dei classici realizzati dalla compagnia, in attesa dell'arrivo di GTA 6 .

Le offerte principali

Sconti in vista

Intanto iniziamo da GTA 5: l'edizione premium del gioco viene venduta a 14,98€ invece di 39,98€, ossia con uno sconto del 63%. In saldo anche le Shark Card, i cui diversi pacchetti possono essere acquistati con sconti che vanno dal 67 al 76%.

Per chi volesse rimanere su GTA, segnaliamo che la raccolta Grand Theft Auto: The Trilogy è venduta a 29,99€, ossia con uno sconto del 50%, mentre vi potete portare a casa Grand Theft Auto IV: The Complete Edition per 5,99€, ossia con uno sconto del 70%.

Per gli appassionati di giochi western, Red Dead Redemption 2 è acquistabile per 19,80€, ossia con uno sconto del 67%, mentre Red Dead Online è acquistabile per... 19,99€, il prezzo normale. Sarà perché è completamente morto nonostante le alte vendite del gioco?

Per tutte le altre offerte, non vi resta che fare un giro sulla pagina dei saldi di Rockstar Games su Steam.