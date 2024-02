Dead Cells: l'aggiornamento 35 sarà l'ultimo, quindi Motion Twin passerà ad altro

Lo studio di sviluppo Motion Twin ha pubblicato una nota ufficiale riguardante Dead Cells , un roguevania di enorme successo uscito ormai cinque anni fa, in cui parla del futuro del gioco. In particolare ha annunciato che il 35° aggiornamento maggiore , chiamato The End is Near, sarà l' ultimo .

La nota esordisce parlando dell'arrivo dell'aggiornamento 34 su mobile nel corso dell'anno, in ritardo rispetto a quanto preventivato. Sulla data di uscita dell'aggiornamento 35 c'è invece un certo riserbo, per problemi non meglio chiariti. Comunque sia, viene spiegato che segnerà la fine degli aggiornamenti maggiori, nonostante il successo del DLC "Return to Castlevania" lanciato lo scorso anno.

Semplicemente gli sviluppatori vogliono evitare l'effetto "more of the same", ossia voglio cercare di non ripetersi, finendo per annacquare il gioco. Questa decisione spiega come mai c'è stato un certo silenzio negli ultimi mesi. La fine degli aggiornamenti metterà fine anche alla collaborazione con Evil Empire, che passerà anch'essa a fare altro.

Detto questo, non mancheranno degli aggiornamenti minori di Dead Cells, che risolveranno i bug residui e gli eventuali problemi riscontrati dagli utenti.

Comunque sia, Dead Cells non finirà qui. Anzi, Motion Twin vuole farne una serie animata, un gioco da tavole e portare il personaggio principale in altri titoli. Immaginiamo anche che non sia escluso, in futuro, avere un seguito ufficiale, visto il successo del primo capitolo.