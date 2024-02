GTA 5 ha venduto più di 195 milioni di copie, Red Dead Redempion 2 61, per gli ultimi dati ufficiali

Nel suo ultimo resoconto finanziario, relativo al quarto trimestre del 2023, l'editore Take Two ha svelato che GTA 5 ha venduto altri 5 milioni di copie, raggiungendo la cifra record di 195 milioni di copie vendute dal suo debutto, avvenuto a settembre 2013 (è secondo solo a Minecraft). Si tratta di una crescita del 2,6% rispetto all'anno precedente, il che fa capire quanto il successo della serie, che complessivamente ha venduto più di 420 milioni di copie, sia fuori scala.

Le vendite di GTA V

Molto bene anche Red Dead Redemption 2, che nel periodo indicato ha venduto altri 4 milioni di copie, raggiungendo i 61 milioni complessivi. La serie Red Dead Redemption ha raggiunto gli 86 milioni di copie, con una crescita complessiva di 5 milioni di copie rispetto a settembre 2023.

Le vendite di Red Dead Redemption 2

Da questi dati, non è difficile comprendere come mai l'attesa per GTA 6 sia davvero spasmodica, tanto che Take Two ha spiegato come il lancio del trailer di presentazione del gioco abbia aiutato anche la monetizzazione del quinto capitolo.