L'idiozia della settimana ritorna per un episodio speciale per i 25 anni di Multiplayer.it

25 anni è l'età giusta per prendersi una malattia venerea. Ma se sei un sito internet come Multiplayer.it come fai? Semplice: fai registrare a Fabio Palmisano e Andrea Palmisano, conosciuti come i fratelli Palmisano, due nomi storici del nostro scoppiettante sito, una nuova puntata dell' Idiozia della settimana , rubrica video cancellata da un complotto dei poteri forti, mirato a mettere a tacere le scottanti rivelazioni che i due ci proponevano ogni settimana... ogni tanto i poteri forti qualcosa di buono la fanno. Anche i complotti, evidentemente.

Sono tornati

Come commentare questo concentrato di bellezza? Non commentiamolo e parliamo d'altro. Come vi tratta il clima? Tutto bene in famiglia? Avete ricevuto il calendario sexy di Pianesani?

Battute a parte, i nostri sono sempre in macchina, in cui passano il 90% delle loro giornate, e hanno tante idiozie da raccontarci... per quasi 20 minuti. Se volete che tornino in pianta stabile, guardate il video copiosamente, facendo salire il contatore di YouTube verso l'infinito e oltre.