Skull and Bones: Ubisoft difende il prezzo pieno per il live service, è un gioco 'quadrupla A'

Il fatto che Skull and Bones , nonostante sia a tutti gli effetti un gioco live service , sia venduto a prezzo pieno , ovvero 70 dollari in USA e 80 euro dalle nostre parti, è una delle tante cose che ha fatto discutere sul gioco in questione, ma il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha voluto difendere questa iniziativa, definendo peraltro la nuova produzione un gioco "quadrupla A" .

Un gioco completo e vasto, dice Ubisoft

Skull and Bones promette grandi avventure

Considerando che i live service di maggior successo sono free-to-play, ovvero a base gratuita, il contrasto con un prezzo così alto appare evidente, specialmente per un gioco che punta a richiamare una grande quantità di giocatori fin dal lancio.

"Come vedrete, Skull and Bones è un gioco completo e molto ricco", ha spiegato Yves Guillemot, CEO di Ubisoft. "È un gioco molto grande e crediamo che le persone si renderanno conto di quanto sia vasto e completo", per poi aggiungere il fatidico "È davvero un pieno tripla... un gioco quadrupla A, che saprà raggiungere gli obiettivi sul lungo termine".

Torna dunque la definizione diventata una sorta di meme, che peraltro non ha portato grande fortuna nei casi in cui è stata usata in precedenza, ma evidentemente Ubisoft è convinta di poter puntare alla grande su questo nuovo titolo dalla genesi estremamente complessa. Nel frattempo, ieri abbiamo visto il trailer di lancio di Skull and Bones, che è finalmente riuscito ad arrivare sul mercato.