Foamstars: valutazioni molto negative da parte del pubblico e della critica

Foamstars non sta piacendo moltissimo né ai giocatori PlayStation , nonostante sia stato regalato con l'abbonamento PlayStation Plus (tutte le fasce), né alla critica . Le reazioni iniziali sono state davvero negative, per migliorare un po' con il passare dei giorni, ma senza mai raggiungere una valutazione davvero positiva. Attualmente il metascore degli utenti è di 6.7, con le poche recensioni della critica disponibili che sono generalmente molto dure verso il gioco.

Cosa dicono gli utenti

Foamstars non ha convinto

In generale, quasi tutti i giocatori sono concordi sul fatto che si tratta di un gioco estremamente confusionario e caotico, ma le critiche sono quantomai variegate, tra chi lo trova poco gratificante nelle uccisioni e chi non gradisce la sua natura troppo fanciullesca. Va detto che alcuni lo apprezzano proprio per questo, il che potrebbe far pensare a un target sbagliato a cui proporlo, più che a un titolo poco rifinito.

Anche la critica oscilla sulle stesse posizioni. I voti per adesso sono pochi e non particolarmente brillanti, con il 70 di Screen Rant che appare essere il più alto. In generale, la stampa ha sottolineato finora come sia un prodotto senza infamia e senza lode. Metro GameCentral parla di un gioco che sembra voler disperatamente piacere, senza riuscirci pienamente. Kotaku parla di uno sparatutto spazzatura, mentre CGMagazine afferma che non è male, ma che semplicemente risulta essere poco ispirato e mancante di contenuti. Tutti sottolineano la presenza di microtransazioni invasive, arrivando a parlare di un sistema di monetizzazione "osceno".