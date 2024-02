Helldivers 2: tanti problemi al lancio, Arrowhead Games è in 'modalità crisi' per risolverli

Vari giudizi negativi derivano peraltro dal sistema anti-cheat adottato dal team, che lavora al livello di kernel e rappresenta un sistema piuttosto intrusivo che non è affatto piaciuto a molti utenti di Steam, altre valutazioni non positive riguardano la gestione delle microtransazioni, e questo va oltre possibili patch, ma diverse valutazioni sono negative anche a causa di problemi tecnici più prosaici.

Il gioco è disponibile contemporaneamente su PS5 e PC, ma mentre su console non ci sono ancora grandi testimonianze sulle performance, su PC i problemi sono molteplici, tanto da portare a recensioni "miste", con quasi le metà negative proprio a causa dei numerosi inconvenienti rilevati.

Helldivers 2 sembra essere stato ben accolto dal pubblico di Steam, almeno per quanto riguarda le vendite, ma contemporaneamente il lancio si è rivelato molto problematico , tanto da spingere il team Arrowhead Games a entrare in "modalità crisi" per cercare di risolvere i tanti problemi tecnici emersi.

Team in modalità crisi

Helldivers 2 sta attraversando parecchi problemi

A quanto pare, il team Arrowhead Games si è reso conto della gravità del problema e, come riferito nel post su X riportato qui sopra, sta lavorando alacremente per cercare di risolvere quanti più inconvenienti possibile già in questi primi giorni.

In base a quanto affermato, il team ha preparato una patch che è in fase di testing interno e, se dovesse funzionare, verrebbe rilasciata presto come hotfix nelle prossime ore sia su PC che su PS5, cosa che dovrebbe già risolvere parte dei problemi emersi finora.

"Viglio che sappiate che stiamo lavorando più duramente possibile per risolvere questi problemi, la grande quantità di giocatori presenti ha fatto emergere alcuni inconvenienti nel sistema che erano passati attraverso diverse ore di testing", ha spiegato Johan Pilestedt, il CEO del team.

In ogni caso, Helldivers 2 è primo su Steam in termini di vendite, dunque il lancio è stato un notevole successo dal punto di vista commerciale.