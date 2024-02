Assassin's Creed Codename Red e Star Wars Outlaws: periodo d'uscita confermati da Ubisoft

All'interno dei documenti finanziari di Ubisoft compare anche la conferma del periodo di uscita di Assassin's Creed Codename Red e Star Wars Outlaws, anche se i programmi potrebbero variare nel prossimo periodo: il nuovo capitolo della serie fanta-storica dovrebbe essere disponibile entro la fine di marzo 2025, mentre il gioco su Star Wars è previsto entro la fine del 2024.

L'informazione si trova all'interno dei documenti relativi al terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, in cui Assassin's Creed Codename Red viene posizionato in uscita all'interno dell'anno fiscale 2025, che per Ubisoft va da aprile 2024 a marzo 2025.

Dunque si tratta di un periodo di tempo piuttosto lungo, ma se non altro sembra esserci un limite massimo entro il quale il nuovo capitolo della serie dovrebbe arrivare sul mercato, ovvero tra circa un anno, a fine marzo 2025.