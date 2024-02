Palworld dietro a Counter-Strike 2 tra i più giocati su Steam, il fenomeno inizia a esaurirsi?

Sono comunque numeri molto alti, che la maggior parte degli altri titoli si sognano (soto Dota 2 gli tiene testa), ma sono comunque molto sotto quanto fatto nelle scorse settimane, dove ha superato i 2 milioni di utenti contemporanei occupando stabilmente la prima posizione in classifica per molti giorni di seguito.

Un calo fisiologico

I numeri di Palworld sono in calo

Considerando il tipo di gioco, il calo di Palworld appare fisiologico, anche in corrispondenza dello scemare del chiacchiereccio intorno al gioco.

Counter-Strike 2 di suo è un gioco il cui successo è sempre stato stabile, quindi è naturale che dopo il periodo dell'euforia per Palworld, abbia ripreso la testa della classifica. Probabilmente il titolo di Pocketpair, come spesso accade con i live service, tornerà a crescere in concomitanza del lancio di nuovi contenuti.