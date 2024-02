Rise of the Ronin, un video diario sulla creazione del gioco ci racconta l'inizio del progetto

Koei Tecmo e Sony PlayStation hanno pubblicato un nuovo video diario per Rise of the Ronin, che segna l'inizio del racconto di tutto il lavoro svolto da Team Ninja nello sviluppo di questo nuovo action RPG open world ambientato alla fine del periodo del Giappone feudale.

Gli sviluppatori raccontano, in questo diario, la costruzione di alcune delle ambientazioni che caratterizzano l'esperienza di gioco in Rise of the Ronin, in particolare la ricostruzione di tre città principali dell'epoca: Yokohama, Edo e Kyoto.

Ci troviamo all'inizio dell'800, durante il periodo detto Bakumatsu, quando il Giappone è costretto ad aprirsi al resto del mondo dopo secoli di isolamento, cosa che comporta uno stravolgimento sociale e culturale, oltre che politico.