Starfield su PS5? Forse no, uno dei leaker ritratta l'indiscrezione diffusa

Ovviamente anche in questo caso si tratta di una voce di corridoio, che smentirebbe un'altra voce di corridoio, dunque in un gioco a somma zero ci ritroviamo sostanzialmente senza alcuna informazione in mano, come d'altra parte siamo sempre stati dall'inizio di questa storia, considerando che di prove ufficiali sulla questione non ce ne sono.

A ritrattare l'informazione in questione è NateDrake , uno dei membri di XboxEra che è stata tra le fonti iniziali dello tsunami di leak sul possibile passaggio di esclusive Xbox su PlayStation e Nintendo Switch. "Ora sono convinto che la questione di Starfield non sia vera e che le informazioni sparse fossero pura finzione", ha riferito il personaggio in questione sul forum ResetEra.

Continua il rollercoaster di emozioni di questa settimana di attesa sulle novità che bollono in casa Xbox, con una clamorosa marcia indietro da parte di uno dei leaker che erano stati in prima linea nel diffondere le indiscrezioni sul possibile passaggio a regime multipiattaforma di Microsoft, in particolare sul fatto che Starfield arrivi su PS5 , cosa che ora non è più sicura, anzi probabilmente era " pura finzione ".

L'unica certezza è che non abbiamo nessuna certezza

L'interevento di NateDrake che ritratta l'indiscrezione precedente

La nuova posizione da parte del leaker in questione e anche di altri è che l'apporto multipiattaforma di Microsoft Xbox potrebbe essere limitato ad alcuni titoli in particolare, dunque non dovrebbe rappresentare una tendenza diffusa e imperante nel futuro della compagnia, e forse Starfield non rientrerebbe in questa nuova politica, contrariamente a quanto sembrava essere emerso in precedenza.

In ogni caso, come sappiamo bene Phil Spencer svelerà le novità sul futuro di Xbox la prossima settimana, imponendo un'attesa che si sta rivelando tremendamente lunga per molti fan e hater vari, che nel frattempo stanno facendo circolare le voci più disparate.