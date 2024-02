Andor Stagione 2: Diego Luna annuncia la conclusione delle riprese e ringrazia tutti

Andor: Stagione 2 ha concluso le riprese, come annunciato dallo stesso Diego Luna, attore protagonista della serie, che in un messaggio pubblicato su Instagram ha riferito che questa parte principale della produzione è conclusa ringraziando tutti coloro che hanno lavorato alla serie TV.

"Oggi è l'ultimo giorno delle riprese per Andor, non potrei essere più grato all'intera crew di questa fantastica esperienza, per gli anni di duro lavoro", ha scritto Luna nel messaggio.

"Più di 700 persone hanno lavorato a questa produzione ed è impossibile dire arrivederci e grazie a tutti in maniera individuale, ed è per questo che scrivo questo messaggio. GRAZIE per la passione infusa e per l'esperienza incredibile".