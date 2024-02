Fate/Samurai Remnant, il DLC Vol.1 è disponibile, si presenta con un trailer

Koei Tecmo e Omega Force hanno arricchito oggi il loro Fate/Samurai Remnant con il primo pacchetto aggiuntivo, opportunamente chiamato DLC Vol.1 e presentato con un trailer dedicato che potete vedere qui sotto.

Record's Fragment: Ken Command Championship, questo il titolo del primo DLC applicato al gioco, aggiunge qualcosa alla storia principale, oltre a nuovi personaggi.

Si tratta in particolare di Master e Servant, che si aggiungono al già folto cast del gioco d'azione per PS5, PS4, Nintendo Switch e PC.

Ci sono peraltro anche altri DLC previsti in arrivo per Fate/Samurai Remnant, attraverso un programma di aggiunte piuttosto ricco per i prossimi mesi, che al momento arriva fino al DLC 3, in attesa di eventuali altri aggiornamenti.