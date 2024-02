Street Fighter 6: il cosplay di Cammy da peachmilky_ è perfetto nella nuova versione

Con l'uscita di Street Fighter 6 tornano in auge anche alcuni personaggi storici della serie in diversi frangenti, come dimostra anche questo nuovo cosplay di Cammy da parte di peachmilky_ , davvero perfetto nel riprodurre la versione rinnovata in questo capitolo.

La nuova Cammy di peachmilky_

Una di queste è Cammy, beniamina di gran parte degli appassionati dalla sua prima introduzione in Super Street Fighter II a oggi. In questo caso, la lottatrice dell'esercito reale britannico si ripresenta con un look decisamente differente in Street Fighter 6, ma sempre in notevole forma.



La nuova Cammy ha un costume più casual, dimostrando un abbigliamento sicuramente più "normale" rispetto alla microtutina del passato ma che non riduce certo la sua carica di fascino. La riproduzione di peachmilky_ è davvero notevole, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che anche l'acconciatura e il trucco generale.

Potete dunque vedere il look originale in altre reinterpretazioni come il cosplay di Cammy di missbrisolo di qualche tempo fa in versione classica e o quello di Alice Delish che punta decisamente più alla "carineria".