Cosa giocherete questo weekend? Helldivers 2, Foamstars o ancora Persona 3 Reloaded?

Al di là di problemi tecnici su cui gli sviluppatori stanno lavorando, si tratta del gioco PlayStation di maggior successo su PC come quantità di giocatori attivi, cosa che sembra promettere bene per un titolo incentrato sul multiplayer cooperativo.

Su questo fronte, forse una delle scelte più gettonate dai giocatori potrebbe essere Helldivers 2 , il nuovo sparatutto in terza persona di Arrowhead Studio per PS5 e PC, che sembra aver trovato un'ottima accoglienza su Steam già dai primi giorni.

Tra una cosa e l'altra, di è trattato di una settimana alquanto tendente al multiplayer, cosa che cade particolarmente a fagiolo visto che in questi giorni abbiamo anche festeggiato i 25 anni di Multiplayer.it !

Siamo giunti alla fine di una settimana alquanto movimentata, probabilmente più di quanto ci si potesse aspettare in questo altrimenti tranquillo inizio di febbraio sul fronte videoludico: ma a prescindere da tutto la domanda rimane sempre la stessa, cosa giocherete questo weekend?

Tra multiplayer e single player

Potrebbe essere il fine settimana di Foamstars

Se invece cercate un'esperienza più "soft" ma comunque competitiva, allora la scelta potrebbe ricadere su Foamstars, anche perché il nuovo sparatutto a base di schiuma di Square Enix è stato lanciato praticamente gratis su PlayStation Plus e potrebbe dunque accogliere subito una grande quantità di giocatori in questo fine settimana.

Tuttavia, è molto probabile che in molti siano ancora nel pieno dei giochi usciti la settimana scorsa, senza considerare che i backlog sono talmente ampi da risalire anche a uscite ben più lontane nel tempo. In ogni caso, immaginiamo che Persona 3 Reload possa essere ancora una scelta decisamente valida per questo weekend.

Tra le altre uscite della settimana scorsa c'è poi anche Granblue Fantasy: Relink, anche questo probabile candidato, ma anche il bistrattato Suicide Squad: Kill the Justice League potrebbe essere un'ottima soluzione per il fine settimana in questione.