Xbox sorpresa dai rumor: non c'è nulla di certo sui multipiattaforma, per Tom Henderson

Dopo l'esplosione delle voci di corridoio, si rilevano ora una serie di rallentamenti o marce indietro rispetto alle indiscrezioni sui presunti multipiattaforma di Xbox emersi durante la settimana, come quello di Tom Henderson che di recente ha riferito come non ci sia nulla di certo sull'argomento al di là di un paio di titoli, con Xbox stessa che sarebbe rimasta sorpresa dalla diffusione di queste voci di corridoio.



Nei giorni scorsi abbiamo visto susseguirsi diverse voci al riguardo, partendo dalla possibilità che Hi-Fi Rush e Sea of Thieves possano arrivare su altre piattaforme come PlayStation e Nintendo Switch, passando a Starfield su PS5 e por arrivare poi a mettere in discussione l'intero catalogo storico compresi Halo e Gears of War.