Tomb Raider I-III Remastered avrà una modalità fotografica

In qualsiasi momento del gioco è possibile entrare nella modalità in questione, selezionando tra grafica originale e rimasterizzata, scegliendo le personalizzazioni per Lara e varie altre opzioni come succede anche nei capitoli più recenti della serie.

Anche in questo caso, come da tradizione, la modalità fotografica presenta una serie di opzioni che consentono di personalizzare al massimo lo scatto, fra modifiche da effettuare a Lara Croft, filtri, inquadrature, pose varie e altro.

Tante opzioni per Lara

Un esempio di possibile scatto con la modalità fotografica

Come possiamo vedere dagli esempi pubblicati su Xbox Wire, per ogni scatto è possibile spostare e ruotare l'inquadratura a piacimento per trovare l'angolatura migliore, modificare l'ampiezza del campo visivo, l'inclinazione e varie altre caratteristiche.

Per quanto riguarda Lara, possiamo decidere l'abito da far indossare alla protagonista, oltre ad un'ampia serie di pose ed espressioni da adottare per trovare lo scatto perfetto. La possibilità di controllare la telecamera liberamente in ogni momento, peraltro, può tornare anche utile per scoprire i segreti dei livelli, svelando la collocazione di segreti e di punti di accesso difficilmente visibili.

Ricordiamo che Tomb Raider I-III Remastered è ormai in arrivo, con la data d'uscita fissata per il 14 febbraio 2024: abbiamo visto peraltro che il gioco ha centinaia di trofei ma nessun platino su PS5, pare, e che una versione fisica potrebbe essere in arrivo, successivamente.