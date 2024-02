Tomb Raider I-III Remastered, centinaia di trofei ma nessun platino su PS5, pare

Secondo quanto riferito da Insider Gaming, fonte che solitamente conta su collegamenti a insider e simili, Tomb Raider I-III dovrebbe contenere centinaia di trofei PlayStation ma, a quanto pare, nessun trofeo di platino su PS5.

La questione strana è che la versione PS4 sembra che preveda comunque il tradizionale platino, mentre questo sarebbe assente solo dalla versione PS5, cosa che in effetti rientra in una particolare tendenza che abbiamo visto anche in altri titoli precedenti sulle console Sony.

Questa mancanza sembra infatti dipenda da un cambiamento nelle linee guida di PlayStation riguardanti i titoli che contengono più giochi insieme, i quali non potrebbero avere il trofeo di platino dedicato, secondo alcune variazioni emerse di recente su PS5.