Tomb Raider I-III Remastered, versione fisica in arrivo? Aspyr risponde

Considerando il gusto classicista e nostalgico dell'operazione, è normale pensare che gli utenti interessati a Tomb Raider I-III Remastered possano volerlo in edizione fisica, cosa al momento non presente sul mercato, ma che potrebbe arrivare successivamente, con Aspyr che ha commentato la questione.

A dire il vero è praticamente un no comment, ma in una recente intervista di NintendoEverything ad Aspyr sul gioco in questione, il director of product della compagnia, Chris Bashaar, ha risposto in maniera vaga, sostenendo soltanto che "non abbiamo ancora fatto alcun annuncio su un'uscita in formato fisico di Tomb Raider I-III Remastered".

In molti vedono in questa risposta comunque una sorta di apertura, considerando che, di fatto, Bashaar non esclude la possibilità del lancio di una versione fisica, limitandosi a dire che questa non è ancora stata annunciata, facendo pensare che potrebbe essere presentata in un secondo momento.