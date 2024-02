C'è stato spazio per cose differenti, tra remaster illustri, grandi seguiti e novità assolute, ma una di quest'ultime in particolare è riuscita ad assumere i contorni di un vero e proprio fenomeno nel giro di pochi giorni: parliamo di Palworld , un gioco liquidato subito come clone di "Pokémon con le pistole", ma che in breve ha segnato record come quantità di giocatori online su Steam, miglior gioco di terze parti su Game Pass e milioni di copie vendute in pochi giorni. Questo tanto per dare l'avvio a un 2024 che inizia già a riservare parecchie sorprese.

Il primo mese dell'anno difficilmente porta con sé delle grandi novità sul mercato videoludico, sebbene ci siano state delle eccezioni spesso e volentieri. Quello appena trascorso aveva l'aria di essere un periodo molto tranquillo, ma nascondeva alcune novità di grande interesse, una delle quali è poi letteralmente esplosa imponendosi all'attenzione di tutto il mondo. Tuttavia, non è questa che ha vinto i cuori di redazione e lettori di Multiplayer.it, considerando che le votazioni parallele hanno decretato che Prince of Persia The Lost Crown è il gioco del mese di gennaio 2024 , il titolo migliore uscito in questa primissima parte del nuovo anno.

La scelta della redazione

Prince of Persia The Lost Crown, anche il protagonista appare modernizzato

Pochi dubbi dalle parti della redazione di Multiplayer.it: come è emerso piuttosto chiaramente anche in sede di recensione, Prince of Persia The Lost Crown ha conquistato agilmente la vetta della classifica in termini di preferenze per il miglior gioco del mese, nonostante la concorrenza non mancasse. L'esperimento in stile metroidvania di Ubisoft è riuscito talmente bene da far riflettere sul fatto che produzioni più sperimentali (almeno rispetto alle aspettative standard che si hanno su certi franchise) e di dimensioni minori siano un bene per l'industria. Peccato che il mercato non sembri aver reagito altrettanto bene, a giudicare dai primi dati emersi riguardanti la diffusione del gioco, ma attendiamo comunque riscontri ufficiali da parte del publisher prima di valutare il successo dell'operazione.

In seconda posizione, con una buona quantità di preferenze raccolte, troviamo Like a Dragon: Infinite Wealth, probabilmente l'altro grande titolo uscito nel mese di gennaio, diventato una sorta di consacrazione per la serie.

Palworld ha conquistato il mondo

Like a Dragon/Yakuza è sempre stato una serie di culto, ma dai primi numeri sembra che questo capitolo sia riuscito a fare un ulteriore passo e affermarsi anche sul mercato globale, visto che facendo segnare record di vendite per la serie nei primi giorni dal lancio. Evidentemente, la scelta del cambio di ambientazione non è stata deleteria, anzi. In terza posizione troviamo poi il fenomeno del momento, ovvero Palworld: al di là dei discorsi sulle creature, il gioco di Pocketpair si ritaglia una sua identità lontano da Pokémon come un survival anche sorprendentemente complesso, e la cosa non è affatto dispiaciuta alla redazione.