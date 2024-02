Dragon's Dogma 2 guadagna posizioni nella classifica dei giochi più attesi da Famitsu

Dragon's Dogma 2 ha guadagnato diverse posizioni all'interno della classifica dei giochi più attesi da Famitsu, passando dall'ottavo al quinto posto principalmente grazie all'uscita di titoli come Like a Dragon: Infinite Wealth e Tekken 8.

[PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 938 voti [PS5] Persona 3 Reload - 557 voti [PS5] Pragmata - 302 voti [PS5] Monster Hunter Wilds - 254 voti [PS5] Dragon's Dogma 2 - 244 voti [NSW] Paper Mario: Il Portale Millenario - 236 voti [NSW] Unicorn Overlord - 233 voti [NSW] Princess Peach: Showtime! - 217 voti [NSW] SaGa Emerald Beyond - 205 voti [NSW] Mario Vs. Donkey Kong - 201 voti

Il titolo Capcom, in uscita il 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ci ha messo comunque del suo, riuscendo a superare Paper Mario: Il Portale Millenario, che si pone attualmente come il titolo più desiderato dai lettori della rivista giapponese fra quelli in arrivo su Nintendo Switch.