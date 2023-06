Pragmata: lo sviluppo sarebbe ripartito da zero dopo un reboot interno, secondo un leaker

Secondo il noto leaker Dusk Golem, il ritardo (ulteriore) imposto a Pragmata deriverebbe dal fatto che lo sviluppo è ripartito da zero, in seguito a un reboot interno che ha necessariamente allungato di molto i tempi di lavorazione.

Non si tratta ovviamente di informazioni ufficiali ma solo di voci di corridoio, tuttavia Dusk Golem ha dimostrato in passato di avere forse degli agganci vicini a Capcom, avendo previsto in maniera corretta diversi dettagli riguardanti i giochi della casa di Osaka, cosa che ci fa prendere in considerazione anche questa soffiata.



D'altra parte, che qualcosa non sia andato per il verso giusto, con Pragmata, è cosa abbastanza ovvia: annunciato nel 2020 con un primo teaser trailer, il gioco finora si è mostrato raramente e sempre con trailer che sembrano avere poco a che fare con il gioco vero e proprio.

Il titolo è comunque risultato sempre nei programmi di Capcom, cosa che esclude il fatto che una cancellazione sia mai stata presa in considerazione, tuttavia il recente posticipo a data da definire, giunto peraltro senza che nemmeno prima ci fosse un periodo di uscita preciso, rende misteriosa la situazione intorno a questo interessante gioco.

Pragmata al momento è previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma non ha ancora una data d'uscita. Nel suo ultimo trailer, Capcom ha inserito un messaggio ai fan in cui si scusa per l'attesa, ma questa è destinata a prolungarsi oltre il 2023.