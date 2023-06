Pragmata è stato rinviato nuovamente, un nuovo trailer dal Capcom Showcase

Solitamente gli appuntamenti estivi come il Capcom Showcase sono sinonimo di annunci che fanno gioire il pubblico, ma purtroppo non è il caso di Pragmata. La compagnia giapponese ha infatti annunciato il rinvio del gioco, a data da destinarsi.

La conferma è arrivata con un brevissimo trailer, in cui apprendiamo che il gioco non sarà disponibile nel corso del 2023 come precedentemente indicato. Come accennato in precedenza non è stata fornito un nuovo periodo di uscita, neppure indicativo.

Capcom afferma che il rinvio è stato necessario per assicurarsi che Pragmata arrivi nelle mani dei giocatori nelle migliori condizioni possibili.

"Con rammarico dobbiamo posticipare ulteriormente l'uscita di Pragmata", recita il messaggio di Capcom. "Il nostro team è attualmente al lavoro per creare il miglior gioco possibile, ma abbiamo bisogno di più tempo. Continueremo a fare del nostro meglio per garantire che il prodotto finale sia degno della vostra pazienza. Grazie per il vostro continuo supporto."

Pragmata sembra essere un action adventure ad ambientazione fantascientifica distopica che spazia tra la Terra del futuro e la Luna. Per il momento sappiamo davvero poco sul gioco, non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.

Il Capcom Showcase è la vetrina estiva della compagnia giapponese dove presenta i giochi in sviluppo presso i suoi studi, da Resident Evil a Dragon's Dogma, da Street Fighter a Monster Hunter.