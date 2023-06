Ace Attorney Apollo Justice Trilogy annunciato al Capcom Showcase: trailer e dettagli sui contenuti

Alla mezzanotte tra il 12 e il 13 giugno 2023. Capcom ha mandato in onda il proprio showcase tramite il quale ha presentato Ace Attorney Apollo Justice Trilogy, in arrivo a inizio 2024 su PC, Switch, PS4 e Xbox One.

Questa raccolta include tre giochi Ace Attorney Apollo Justice, Ace Attorney Phoenix Wright, Ace Attorney Phoenix Wright Spirit of Justice. I giochi non includono l'italiano. La grafica è stata aggiornata in HD.

Ace Attorney Apollo Justice è un gioco originariamente pubblicato su Nintendo DS nel 2007. Ace Attorney Phoenix Wright era stato pubblicato nel 2005 come remake per Nintendo DS (la prima versione per GB non è mai arrivata in occidente). Infine, Ace Attorney Phoenix Wright Spirit of Justice è stato pubblicato prima di tutto su Nintendo 3DS nel 2016. Si tratta quindi di capitoli con vari anni sulle spalle e mai resi disponibili per PlayStation e Xbox.

Questa trilogia è quindi perfetta per riscoprire alcuni dei capitoli più amati della saga. Che ne pensate della scelta di Capcom?