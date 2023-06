Exoprimal: un gameplay trailer dal Capcom Showcase, in arrivo una seconda open beta

Tra i protagonisti del Capcom Showcase di giugno 2023 non poteva mancare Exoprimal, l'action shooter multiplayer di Capcom a base di dinosauri in uscita su PC, console e Game Pass il prossimo 14 luglio. Per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer e annunciata la seconda open beta.

Partiamo da questo ultimo punto. Questa nuova fase di test ad accesso libero, si svolgerà tra le 02:00 italiane del 16 giugno fino alle 01:59 del 19 giugno. Per giocare è necessario utilizzare il proprio Capcom ID o crearne uno tramite questo indirizzo.

Si tratta dunque di un'ottima occasione per provare il gioco se vi siete persi la precedente beta. Non solo, questa volta sarà possibile anche provare le fasi iniziali del gioco, alcune missioni della storia e le missioni cooperativa a 10 giocatori. Non mancano inoltre una serie di modifiche apportate tenendo in considerazione i feedback dei giocatori. Partecipando alla open beta di Exoprimal e compilando il sondaggio dedicato riceverete un codice download per scaricare la skin exocorazza Lampo (Zephyr) nel gioco completo.

Sempre durante la presentazione odierna, abbiamo appreso che sulla base dei suggerimenti dei giocatori gli sviluppatori hanno deciso di introdurre al lancio di Exoprimal una modalità competitiva in cui vince la squadra che completa la missione più velocemente, senza scontri tra giocatori. Il Capcom Showcase è la vetrina estiva della compagnia giapponese dove presenta i giochi in sviluppo presso i suoi studi, da Resident Evil a Dragon's Dogma, da Street Fighter a Monster Hunter. Trovate tutte le novità annunciata durante questo e tutti gli altri eventi estivi nel nostro hub Multiplayer.it Summer of Games.