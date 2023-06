Ghost Trick: Detective Fantasma, nuovo trailer per il remaster in arrivo

Tra i giochi presentati da Capcom durante il suo evento di questa sera non poteva mancare Ghost Trick: Detective Fantasma, il remaster dell'omonimo gioco uscito originariamente su Nintendo DS, ripulito e migliorato per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mostrato in un approfondito trailer sul gameplay.

Il nuovo Ghost Trick: Detective Fantasma è una riedizione con grafica in alta definizione di un vero e proprio cult uscito originariamente su Nintendo DS, proveniente dagli stessi autori di Phoenix Wright: Ace Attorney, con Takumi in testa.

Come abbiamo spiegato anche nello speciale dedicato, si tratta di una delle più grandi e meno conosciute avventure di Capcom, che merita davvero di essere recuperata.

La data d'uscita era già stata annunciata ed è fissata per il 30 giugno 2023: in quest'occasione abbiamo avuto modo di approfondire maggiormente la conoscenza del gioco sul fronte del gameplay, attraverso un trailer alquanto approfondito sui vari aspetti della sua meccanica.

Nel caso non lo conosciate, Ghost Trick: Detective Fantasma è una particolare avventura a enigmi, incentrata su un detective diventato fantasma in seguito a un inizio storia alquanto turbolento. In questa sua nuova condizione è in grado di interagire con gli oggetti dello scenario creando reazioni a catena e modificando dunque gli eventi per i personaggi presenti in scena.

La sua particolarità è data anche dall'ottimo stile grafico in 2D dotato di animazioni veramente curate e ben fatte, oltre a una caratterizzazione peculiare dei personaggi. Vediamo dunque il nuovo trailer presentato da Shu Takumi in persona, director e creatore dell'originale.