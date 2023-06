Mega Man X Dive Offline: annunciato per PC e mobile al Capcom Showcase

Alla mezzanotte tra il 12 e il 13 giugno 2023. Capcom ha mandato in onda il proprio showcase tramite il quale ha presentato Mega Man X Dive Offline per PC e mobile, in arrivo nel 2023.

Mega Man X Dive era un gioco online nato per mobile che sarà messo offline a settembre 2023. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Non si può dire che Mega Man X Dive non sia un omaggio sentito alla serie Capcom, ma le variazioni imposte per poter far rientrare le dinamiche gacha e renderlo funzionale sulle piattaforme mobile lo portano ad essere un gioco fondamentalmente diverso dalla tradizione. Rispetto ad altre operazioni simili si nota una notevole cura nella ricostruzione di personaggi e livelli, nonostante il fascino del bitmap sia ben altra cosa, nonché un tentativo genuino di mantenere elementi di gameplay vicini a quelli classici, ma il problema è che questa è una serie storicamente legata all'abilità, al tempismo e alla precisione nei movimenti. Se tutti questi elementi vengono depotenziati, il risultato è un gioco che non ha davvero niente a che vedere con Mega Man, pur restando un buon omaggio alla serie."

Mega Man X Dive Offline sarà una versione giocabile offline, come è facile capire dal nome stesso. Permetterà di utilizzare molteplici personaggi della saga in un gioco d'azione a scorrimento laterale.