Activision Blizzard: la FTC USA vorrebbe bloccare temporaneamente l'acquisizione, report

L'agenzia antitrust statunitense, la Federal Trade Commission (FTC), starebbe per presentare un'ingiunzione a un tribunale federale nel tentativo di bloccare temporaneamente l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, del valore di 69 miliardi di dollari.

Ricordiamo che la FTC ha fatto causa per bloccare l'operazione proposta da Microsoft già a dicembre 2022, sostenendo che avrebbe permesso all'azienda di sopprimere la concorrenza nel settore dei giochi. L'udienza per il caso è fissata per il 2 agosto, dopo la scadenza del termine del 18 luglio fissato da Microsoft per la fusione.

Secondo quanto riporta la CNBC, citando una fonte che ha familiarità con la questione, la FTC sta ora prendendo provvedimenti per impedire che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft vada avanti prima che si svolga l'udienza interna, presentando un'ingiunzione presso un tribunale distrettuale statunitense.

In questo modo la Federal Trade Commission otterrà il tempo supplementare necessario per prendere una decisione sull'opportunità di bloccare l'acquisizione, che potrà poi essere impugnata da Microsoft presso un tribunale federale qualora non fosse soddisfatta del risultato.

Questo mese abbiamo anche scoperto che la CMA ha incontrato 26 volte la FTC per parlare dell'acquisizione, come da prassi.